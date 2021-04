GGD zet 130.000 vaccins in regio Amsterdam

Dat meldt GGD Amsterdam-Amstelland. Het gaat alleen om het aantal coronavaccins dat door de GGD is gegeven. Vaccinaties die bijvoorbeeld door huisartsen en ziekenhuizen zijn gezet, zitten niet bij die cijfers.

De GGD benadrukt dat het voor het doen van de vaccinaties afhankelijk is van het aantal vaccins dat het van het Rijk krijgt. In april kreeg GGD Amsterdam-Amstelland circa 2500 vaccins per dag van het Rijk (dus 17.500 per week). Ter vergelijking: de maximale capaciteit van de drie huidige vaccinatielocaties in de stad is in totaal 84.000 vaccinaties per week.

Wie een uitnodiging heeft voor vaccinatie kan bij de GGD in de stad terecht in de RAI in Zuid, Sportcentrum Caland in Nieuw-West en in de Scheepsbouwloods op het NDSM-terrein in Noord. Mensen geboren in 1954 en eerder mogen een afspraak maken via coronatest.nl.

Het RIVM schat dat er landelijk inmiddels zo'n 5,2 miljoen coronavaccinaties zijn gezet. Het aantal te vaccineren inwoners in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is 893.240.