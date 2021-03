Huisartsen bezorgd over tempo van vaccineren

Huisartsen in de stad zijn bezorgd over het tempo waarmee er in de stad kan worden gevaccineerd. Met name de verplichte observatieperiode van vijftien minuten in combinatie met de anderhalve meter afstand zijn ingewikkeld.

Er is nog veel onduidelijk, zegt Daphe Tabak voorzitter van de Amsterdamse Huisartsenkring: "Ik denk dat dat komt door het wisselend beleid van de overheid en ook omdat het vaccin maar in kleine plukjes in Nederland aankomt."

Ruimtegebrek

De artsen hadden de hoop dat de obsevatieperiode van een kwartier bij nieuwe vaccins niet meer nodig zou zijn. Veel praktijkruimtes zijn te klein om mensen die net ingeënt zijn op anderhalve meter van elkaar neer te zetten om ze te observeren. Vaak kunnen maar twee of drie personen zitten en moeten de volgende prikkandidaten lang op hun beurt wachten. Op die manier kan er geen tempo gemaakt worden.

Huisartsen zijn dan ook samen met de GGD en de gemeente op zoek naar locaties als scholen en kerken die wel ruim genoeg zijn om gevaccineerden op anderhalve meter van elkaar neer te zetten om ze te observeren. De observatie is nodig omdat zich in zeldzame gevallen een allergische reactie kan voordoen die razendsnel ingrijpen noodzakelijk maakt. De artsen van Medisch centrum Oost, waar Daphne Tabak haar praktijk heeft, kunnen terecht bij een nabijgelegen school die eerder dit jaar ook gebruikt werd voor het zetten van de griepprik.

Tegenvaller

"We hadden gehoopt dat de vaccins die we nu krijgen, zoals AstraZeneca, makkelijker in de omgang zouden zijn, dat bijvoorbeeld de vijftien minuten wachttijd niet nodig zouden zijn of dat het optrekken uit het flacon niet nodig zou zijn maar dat het netjes in een spuitje per prik aangeleverd zou worden. Dat valt gewoon heel erg tegen", aldus Tabak.

Wanneer de eerste vaccins beschikbaar zijn voor inwoners van Noord-Holland is nog niet bekend. Tabak verwacht wel dat de huisartsen er dan klaar voor zijn. Ze benadrukt dat het geen zin heeft je huisarts te bellen met de vraag wanneer je gevaccineerd kan worden; als je aan de beurt bent wordt je opgeroepen door je huisarts, de GGD of het RIVM.