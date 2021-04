Vaccinatielocatie op NDSM-terrein open: "Goede zaak om het te doen"

De stad heeft er sinds vanochtend een vaccinatielocatie bij. In de de Scheepsbouwloods op het NDSM-terrein in Noord wordt nu zeven dagen per week, tussen acht uur s' ochtends en acht uur 's avonds, gevaccineerd.

Er wordt gestart met 400 prikken per dag. "Het is heel vlot gegaan, er zijn heel veel balies. Heel vriendelijk. Het wijst zich vanzelf. En je voelt er niks van", vertelde een vrouw die net gevaccineerd was.

Het is de derde vaccinatielocatie in de stad, eerder werd de Rai in Zuid en de Calandhal in Nieuw-West in gebruik genomen. De locatie in Noord werd vandaag ook gebruikt door mensen die eigenlijk naar de Rai hadden gewild. "Het is een stukje rijden, maar ik had geen andere keus", vertelde een man uit Amstelveen. "Dus ik kwam hier toch. Ik moet toch nog vaccineren. "

"Ik vind het een goede zaak om dat te doen", zei een ander. "Het is heel belangrijk dat iedereen geprikt wil worden. Ik hoop dat alles weer goed komt. En dat kan wel even duren. Mensen moeten gewoon geduldig zijn."