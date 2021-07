Stad NL V André Kuipers hoopt kinderen uit zomerse leesdip te halen: "Zo is mijn passie ook begonnen"

Juffen en meesters in het basisonderwijs noemen het de gevreesde 'zomerdip': kinderen die goed op weg zijn met leren lezen, raken vaak de hele zomer geen boek aan. De in Oost geboren en getogen astronaut André Kuipers lanceert de actie 'Zomerlezen'. Het moet ervoor zorgen dat de kleine Amsterdammers ook in de zomer blijven lezen.

De kinderen die aanwezig waren bij de opening lezen vooral om de spanning. "Ik lees veel spannende boeken en dat is dan heel leuk, want dan ga je bedenken: 'hoe loopt dit af?'." Astronaut Kuipers, die twee keer de ruimte in is geweest , vindt dat het lezen van boeken bij uitstek een goede manier is om avontuur te beleven. "Maar het is ook belangrijk om je passie te vinden, zo het is het bij mij ook begonnen."

Quote "Als ik lees, ben ik aan het fantaseren wat er gebeurt in het verhaal" kleine amsterdammer

'Neem mij mee!' De actie Zomerlezen is een idee van de stichting Zwerfboeken. Deze stichting deelt al tien jaar zwerfboekenkastjes uit (er zijn er inmiddels 4400 waarvan 153 in Amsterdam) met boeken. Een zwerfboek is een boek met een sticker waarop staat: 'Neem mij mee!' Als je het boek uit hebt, kun je het doorgeven aan een ander kind. Het initiatief moet ervoor zorgen dat lezen wordt bevorderd onder kinderen die van huis uit niet veel met boeken in aanraking komen en ook geen bibliotheekpas hebben.