Raadsleden reageren op aftreden Ivens: "In Amsterdam geen plek voor grensoverschrijdend gedrag"

Raadsleden hebben geschrokken gereageerd op het nieuws rond het aftreden van wethouder Laurens Ivens. Hij stapt per direct op wegens grensoverschrijdend gedrag.

Fractievoorzitter van D66 Reinier van Dantzig stelt in een reactie dat er in Amsterdam "geen plek is voor grensoverschrijdend gedrag". "Opstappen is enige terechte beslissing", zegt hij op Twitter . "Het is belangrijk dat de melders worden bijgestaan. Zorgelijk dat sommige signalen niet genoeg zijn opgepakt, dat moet snel verbeteren zodat dit niet meer gebeurt.''

Quote "Zorgelijk dat sommige signalen niet genoeg zijn opgepakt" Reinier van Dantzig, fractievoorzitter d66

"Dit raakt het stadsbestuur in het hart", reageert de Partij van de Ouderen. "Schokkend nieuws. Er is onafhankelijk onderzoek gedaan naar de gedragingen van Ivens. De Partij van de Ouderen wil dat dit rapport open en transparant gedeeld wordt met de raad." Ook GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma is geschrokken van het nieuws. "Donderslag bij heldere hemel. De relatie tussen wethouder en medewerker is een hiërarchische verhouding. Dit kan gewoon niet. Dan is er maar een conclusie mogelijk en die trekt hij. Dat is goed." Sofyan Mbarki van de PvdA zegt: "Het is een superverdrietige situatie. Maar wat er is gebeurd, dat kan natuurlijk niet. Hij ziet dat zelf gelukkig ook in. We zijn allemaal verrast." "Dit zijn dingen waarvan je hoopt dat zoiets niet voorkomt in de gemeente Amsterdam", zegt Marianne Poot van de VVD. "Het is een tragedie voor betrokkenen.''

Quote "Het vereist moed om dit soort dingen te melden en daar moet je als gemeente adequaat mee omgaan. Het is hoogst noodzakelijk dat dat verbeterd wordt" Marianne poot, fractievoorzitter vvd

Burgemeester Halsema gaf in haar brief van vandaag aan dat het behandelen van dit soort signalen in het vervolg beter moet. Poot zegt daarover: "Het vereist moed om dit soort dingen te melden en daar moet je als gemeente adequaat mee omgaan. Het is hoogst noodzakelijk dat dat verbeterd wordt. Je moet je als ambtenaar veilig voelen." De Partij voor de Ouderen heeft een spoeddebat aangevraagd over de kwestie.

💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938!