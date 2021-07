Wethouder Ivens stapt op na grensoverschrijdend gedrag

Wethouder Laurens Ivens is per direct afgetreden als wethouder na klachten over grensoverschrijdend gedrag. De wethouder Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn erkent dat er dingen niet goed zijn gegaan en dat hij daarom niet langer kan aanblijven als wethouder.

In 2019 werd Ivens al gewaarschuwd door burgemeester Halsema nadat er klachten waren over ongepaste communicatie met vrouwelijke medewerkers. Een jaar later voerden de gemeentesecretaris en ook de burgemeester zelf gesprekken met de wethouder om hem te wijzen op zijn fouten. In dat jaar volgden nog eens vijf signalen van ongewenst gedrag. “Het was op dat moment niet mogelijk om een formeel onderzoek te starten en hoor en wederhoor te plegen, omdat daar formele meldingen voor nodig zijn die er toen niet waren", schrijft Halsema in een brief aan de raad. Begin dit jaar werden wel vier formele meldingen gedaan. Daarop werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld waarmee vast is komen te staan dat Ivens de richtlijnen voor goed bestuur heeft overschreden.

Quote "Sommige signalen zijn in de directe werkomgeving van de betrokken medewerkers niet snel en adequaat genoeg opgepakt" femke halsema - burgemeester

In navolging van de onderzoekers stelt de gemeente vast dat er ook lering moet worden getrokken. "Sommige signalen zijn in de directe werkomgeving van de betrokken medewerkers niet snel en adequaat genoeg opgepakt. De (na)zorg voor medewerkers die signalen afgeven moet veel beter, met name bij het ontbreken van formele meldingen", schrijft Halsema. Daartoe wordt, onder aansturing van de gemeentesecretaris, het handelingsrepertoire bij signalen van ongewenst gedrag uitgewerkt en geïmplementeerd, zodat leidinggevenden in voorkomende gevallen weten hoe te reageren. Ook zegt Halsema graag in gesprek te gaan met de raad over welke aanvullende afspraken wenselijk zijn als de bestuurlijke integriteit in het geding is.

Quote "Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn" laurens ivens - wethouder wonen

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Ivens: "Door de burgemeester ben ik ervan op de hoogte gesteld dat er meldingen zijn binnengekomen dat ik grensoverschrijdende opmerkingen jegens vrouwelijke medewerkers heb gemaakt. Ik ben hier ontzettend van geschrokken omdat ik me daar op het moment zelf niet van bewust ben geweest."



"Achteraf moet ik wel constateren dat deze klachten helaas terecht zijn. Hier is verder naar gekeken en geconcludeerd dat de gedragingen variëren in ernst maar individueel bezien in objectieve zin licht zijn. De verzwarende factor hierbij is dat de ongepaste gedragingen een patroon vormen. De klachten hebben in alle gevallen geen betrekking op fysiek contact, maar betreffen opmerkingen die overdonderend, grensoverschrijdend of zelfs seksualiserend zijn ervaren."

Quote "Mijn handelswijze is in strijd geweest met de richtlijnen voor integer bestuur" laurens ivens - wethouder wonen

"Dat vind ik heel vervelend en dit grijpt mij zeer aan. Ik bied hiervoor de betrokken medewerkers mijn oprechte verontschuldigingen aan. Mijn handelswijze is in strijd geweest met de richtlijnen voor integer bestuur. Er is voor mij in mijn dagelijkse werk met enkele ambtenaren een onwerkbare situatie ontstaan op basis waarvan ik niet langer kan en wil aanblijven als wethouder. Daarom bied ik u mijn ontslag aan en leg ik met onmiddellijke ingang mijn functie neer", schrijft de wethouder. Laurens Ivens is 15 jaar onderdeel geweest van het stadsbestuur, eerst als raadslid, daarna als wethouder. "Al die tijd heb ik me met ziel en zaligheid ingezet voor de stad. Ik neem daarom nu met pijn in mijn hart afscheid en wil u allen danken voor de samenwerking, de vele scherpe debatten en vooral voor het goede werk dat we samen voor de stad en voor alle Amsterdammers hebben kunnen doen."