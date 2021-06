Ivens ziet weinig ruimte meer voor nieuwe huizen: "Niet blindstaren op alleen maar bouwcijfers"

"Ik zie een ander sentiment ontstaan", zegt hij in AT5's Park Politiek. "We kunnen niet eindeloos doorgaaan met het verdichten van wijken. Ik merk dat Amsterdammers zich zorgen maken dat hun achtertuin, de plek waar zij naar het park gaan, de ruimte die zij hebben - of die niet helemaal wordt volgebouwd."



Het debat in de Amsterdamse politiek draait vaak om de vraag of dit college er wel in slaagt de eigen bouwambities waar te maken. Onlangs zei D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig nog dat het hem veel te langzaam gaat bij de in het vooruitzicht gestelde woningen met een middeldure huur.



'7.500 woningen per jaar'

Ivens wijst als reactie steevast op de gevestigde bouwrecords de afgelopen jaren, maar denkt ook nog steeds dat hij de afspraken uit het coalitieakkoord gaat waarmaken. "We hebben gezegd: tot de periode van 2025, gaan we 7.500 woningen per jaar realiseren. Ik heb ze allemaal in de voorraad zitten. Dat betekent dat we ze ook allemaal kunnen gaan bouwen als de marktpartijen dat willen. Je ziet wel dat dat bijvoorbeeld nu moeilijk is, omdat aannemers relatief duur zijn."



Voor de uitbreiding die nog wel mogelijk is, moeten volgens Ivens de pijlen gericht worden op grotere gebieden aan de randen van de stad of zelfs daarbuiten. Het toekomstige Havenstad bijvoorbeeld, IJburg en op dit moment een gebied als Amstel III in Zuidoost. "We kunnen verdichten waar het nog mogelijk is, waar er nog echt kansen liggen, maar we moeten niet denken dat we al die woningen maar moeten blijven bouwen in de achtertuin van Amsterdammers."