Van Dantzig wil Ivens opvolgen als wethouder Wonen: "Meer persberichten verstuurd dan palen in de grond geslagen"

De verkiezingen zijn pas volgend jaar, maar D66-leider Reinier van Dantzig windt er geen doekjes om. Hij wil de nieuwe wethouder Wonen worden, omdat hij vindt dat de huidige wethouder, Laurens Ivens van de SP, te weinig betaalbare woningen voor de middeninkomens heeft gebouwd.

"Ik mag Laurens Ivens graag", zegt Van Dantzig in AT5's Park Politiek, "maar als wethouder grossiert hij meer in persberichten versturen dan palen in de grond slaan. En dat is jammer, want wat je wil zijn deals, zoals wij die hebben afgedwongen met de pensioenfondsen, om 10.000 middenhuurwoningen te maken. Ik wil dat graag verder voortzetten."



Van Dantzig is tevreden met het aantal gebouwde koopwoningen de afgelopen periode, maar vindt dus dat het voor de middeninkomens niet snel genoeg gaat. Betaalbare huurwoningen was voor Van Dantzig en D66 het speerpunt bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Maar ondanks dat de partij zelf in de coalitie plaatsnam, bleven de jaarlijks beloofde 1.670 huurhuizen ver uit het vizier.



Van Dantzig: "We hebben een stikstofcrisis gehad en een coronacrisis, dat verzacht het wat. Maar we hebben ook met te veel wantrouwen marktpartijen bejegend die die woningen voor ons moeten bouwen."



Ivens lag inderdaad een poosje overhoop met pensioenfondsen over nieuwe bouwprojecten. Hij wilde dat de huren "eeuwigdurend" in het middensegment zouden blijven, maar kwam er uiteindelijk toch uit met de beleggers. Volgens Van Dantzig daartoe gedwongen door een D66-motie vanuit de raad. "Zo'n intentieovereenkomst voor 10.000 woningen, dat zijn de voorstellen die je nodig hebt. Je moet niet bij elk projectje proberen het onderste uit de kan te halen of het helemaal tot op de millimeter willen regelen want dat blokkeert gewoon de woningbouw. Dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien."



De verkiezingen laten nog wel even op zich wachten en Van Dantzig moet eerst nog officieel door zijn partij worden aangewezen als lijsttrekker. "Je moet ook wel nederig zijn", zegt de (nu nog) horeca-ondernemer. "Maar ik denk dat het ook goed is om te zeggen wat de ambitie is. Dus ik denk dat het geen geheim is dat, als de kiezer en de fractie het mij gunt, dat ik graag wethouder Wonen en Stedelijke Ontwikkeling wil zijn om de stad verder te laten groeien en de woningcrisis op te lossen."



