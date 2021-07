Vaccinatielocatie op NDSM-terrein gaat dag dicht vanwege festival, afspraken naar andere locaties

De vaccinatielocatie op de NDSM-werf gaat eind deze maand dicht vanwege het festival Pleinvrees. Mensen die een prikafspraak voor die dag hebben staan, hebben een sms ontvangen dat de afspraak niet door kan gaan. Volgens de GGD kunnen ze echter om dezelfde tijd op een andere locatie terecht.

Adobe Stock

Het terrein wordt op 31 juli gebruikt voor het festival Pleinvrees. Dat was onderdeel van het huurcontract dat de GGD Amsterdam met de eigenaar van het terrein sloot, legt een woordvoerder uit. "Als er weer festivals plaats zouden mogen vinden, dan zou de vaccinatielocatie die dag dicht gaan." Die afspraak was verwerkt in het landelijke afsprakensysteem voor de eerste vaccinatie-afspraak, maar bij de tweede is het misgegaan. "Als je een eerste afspraak plant, krijg je direct ook een tweede. Die stond automatisch wél op 31 juli."

Quote "Er had duidelijker moeten staan dat de afspraak door kan gaan, maar dan op een andere locatie." woordvoerder GGD Amsterdam

Alternatief Toen dat probleem werd geconstateerd, werd er een alternatief gevonden: de afspraken gaan om dezelfde tijd door, maar dan op een andere locatie. Honderden mensen kregen vandaag echter een sms met de mededling dat het terrein niet beschikbaar is die dag en dat ze konden bellen voor een nieuwe afspraak. Volgens de woordvoerder is die sms echter te onduidelijk. "Het is multi-interpretabel en zorgt voor verwarring. Er had duidelijker moeten staan dat de afspraak door kan gaan, maar dan op een andere locatie." Dankzij de sms staat de telefoon bij de GGD roodgloeiend en moeten mensen lang wachten voor ze iemand te spreken krijgen. Sommigen melden dat ze zeker twee uur hebben moeten wachten.

NH Nieuws/AT5

Verbazing Meerdere mensen spreken tegen AT5/NH Nieuws hun verbazig uit over de sms die ze hebben ontvangen. Ze verbazen zich erover dat een festival voorrang krijgt ten opzichte van het vaccineren. "Dat kan toch niet?", is de teneur van de reacties. Ook op sociale media is er verbazing alom.

Raadsvragen De sluiting van de vaccinatielocatie krijgt in de Stopera nog een staartje. De VVD en de Partij voor de Dieren hebben namelijk al aangekondigd dat ze tijdens de raadsvergadering van komende woensdag vragen zullen stellen over de sluiting.