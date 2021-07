Verdachte moord kapper Seif Ahmed voor de rechter

Abdallah M. moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor de dood van kapper Seif Ahmed. Hij werd op 1 oktober 2019 dood aangetroffen in zijn auto op een parkeerterrein in Duivendrecht, terwijl op de achterbank zijn ongedeerd gebleven dochtertje zat.

De 34-jarige kapper werd vermoedelijk door iemand vanuit de bijrijdersstoel van zijn eigen auto doodgeschoten. Het 14 maanden oude dochtertje van de man zat op de achterbank en heeft alles gezien. Het slachtoffer had een kapperszaak aan de Tussen Meer in Nieuw-West en was geen bekende van de politie.

M. is een bekende van Ahmed. Hij ontkent hem te hebben doodgeschoten. Volg hieronder het twitterverslag van verslaggever Cecile van de Grift.