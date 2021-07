Liveblog: kist met lichaam Peter R. de Vries verlaat Carré

De vriendin van Peter R. de Vries is kapot van verdriet. De partner van De Vries, die haar identiteit uit veiligheidsoverwegingen geheim moet houden, zegt zich geamputeerd te voelen. Het emotionele interview gaf ze twee dagen na het overlijden van De Vries en is vandaag op de dag van de uitvaart gepubliceerd in de Volkskrant.

Ze geeft onder meer te kennen dat zij erop tegen was dat De Vries de vertrouwenspersoon werd van kroongetuige Nabil B. in het liquidatieproces Marengo. "Ik heb daarover felle gesprekken met hem gevoerd", zegt ze in het interview. "Maar ik begreep ook waarom hij dit wilde doen: als misdaadverslaggever van dat kaliber wil je betrokken zijn bij zo’n mega-strafzaak. Maar nu zit ik wel met de vraag of ik meer had kunnen doen om hem ervan te weerhouden. Die vraag zal mij altijd blijven achtervolgen."

De Vries verstopte in huis briefjes met lieve teksten. "Ik heb net weer drie briefjes van hem gevonden (...) Hij scheurde vellen van zijn notitieblok of uit mijn aantekenboekjes, schreef er lieve teksten op en stopte ze op gekke plekken – achter mijn tandenborstel, in de vriezer, in een pan waar nog eten in zat – de vetvlekken zitten er nog op –, in mijn schoenen, tussen mijn laptop, op de afzuigkap, in de la tussen mijn kleren, mijn moeder heeft er een gevonden onder een stapeltje placemats hier op tafel."