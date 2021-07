Omstanders in shock na aanslag op Peter R. de Vries: 'Begint een kutstad te worden'

Tientallen mensen zijn vanavond naar de Lange Leidsedwarsstraat gekomen waar misdaadjournalist Peter R. de Vries vanavond is neergeschoten. Meerdere omstanders zijn in shock.

"Ik kwam hier langs en toen begreep ik dat het helemaal mis was. Ik vind het gewoon verschrikkelijk", reageert een vrouw op het nieuws dat Peter R. de Vries is neergeschoten. "Zo'n man kan niet eens zijn auto parkeren en de straat op gaan. Ik hou van Amsterdam, maar het is toch wel een kutstad aan het worden."

Een buurtbewoner reageert: "Ik ben in shock. Ik woon hierachter en toen hoorde ik al dat er iemand neergeschoten was. Vervolgens hoorde ik dat het om Peter R. de Vries ging. Ik kom hier naartoe omdat ik het niet kan geloven. Ik vind het vreselijk."