Melkweg schrapt testevenementen vanwege oplopend aantal besmettingen

"Vanwege het oplopende aantal besmettingen zijn we van mening nog geen veilige omgeving te kunnen garanderen voor publiek, medewerkers en artiesten", valt te lezen op de site van het poppodium. De geplande clubnachten gaan dus niet door.

Coronaproof

De coronaproof programmering, die op 1,5 meter wordt georganiseerd, gaat wel gewoon door. Ook de Expo, Cinema en MILK blijven geopend. "Uiteraard houden we de ontwikkelingen de komende weken scherp in de gaten en hopen we iedereen gauw weer in goede gezondheid te ontvangen."

De Melkweg neemt contact op met mensen die een kaartje hebben gekocht voor de clubnachten tot en met 25 juli.

Clubs dicht

Donderdag werd al bekend dat Club NYX en Café Exit aan de Reguliersdwarsstraat dichtgaan wegens de oplopende besmettingen. Die sluiting geldt vooralsnog voor alleen dit weekend.

Maatregelen

Het aantal coronabesmettingen in Nederland stijgt flink: vanmorgen telde het RIVM 5475 nieuwe gevallen, dat zijn er 1815 meer dan gisteren. Het kabinet overweegt daarom extra maatregelen. Daarover wordt er morgen meer bekendgemaakt.