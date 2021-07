Stadsarchief viert 25 jaar Pride: "Ik durfde zelf niet zo uitbundig op een boot te staan"

Aan de keukentafel bedacht De Haan samen met zijn man Peter Kramer en vriend Ernst Verhoeven in 1996 het plan voor de botenparade. "We wilden iets terug doen voor de stad omdat we Amsterdam een prachtige stad vinden om in te wonen. Het is een homoparadijs! Een week voor de botenparade dacht ik nog om het af te lassen, want straks zou er geen enkele boot komen." Dat bleek echter niet het geval. De eerste editie in 1996 trok al zo'n 20.000 bezoekers.

Verpreutsing

Inmiddels is de botenparade niet meer weg te denken, maar in 2003 was het nog maar de vraag was of het evenement door kon gaan. "Ik kan me nog wel wat gedoe herinneren over het verlengen van de vergunningen. De eerste tien jaar ging de Pride hartstikke goed, maar er was even een dipje in 2003. Toen had het stadsbestuur bedacht dat er meer verpreutsing moest plaatsvinden. Terwijl wij juist meer bloot met een knipoog wilden. Gelukkig hebben wij die tendens een beetje om kunnen buigen.", vertelt De Haan.