Succesvolle Prideweek ondanks corona. ‘We hadden ruim 1 miljoen unieke kijkers'

Het was een behoorlijk andere editie dan de voorgaande jaren. Toch kijkt de organisatie trots terug op negen dagen Pride. 'Het was niet echt een festival, maar de inhoud was er wel degelijk.'

Vanwege het coronavirus konden de Pride-feesten, waaronder de Canal Parade, niet doorgaan. Daarom bedacht de organisatie een alternatief.

'We vonden het te makkelijk om te zeggen: dan organiseren we maar niks. Daarvoor is de Pride te belangrijk', aldus woordvoerder Danny de Vries.

'Pride-sfeertje'

De Pride 'heel anders dan normaal', beaamt hij. 'Toch heerste er wel een Pride-sfeertje. We waren ook gewoon zichtbaar in de stad, onder meer vanwege alle vlaggen.'

Daarmee verwijst De Vries naar de 'FIND ALL FLAGS TOUR', een alternatieve Pride Walk.

'Mensen konden vijf kilometer, zelfstandig door Amsterdam lopen en dat hebben een aantal duizend mensen ook daadwerkelijk gedaan.'

Paar duizend mensen

Hiervoor was een vijf kilometer lange route uitgestippeld, waar op meerdere plekken vlaggen waren opgehangen die de gemeenschap vertegenwoordigen.

'Dat was erg succesvol', vond De Vries. 'Een paar duizend mensen hebben meegelopen. Allemaal gewapend met een kaart én hun smartphone.'

Drukte

Maar werd het daarmee dan niet alsnog te druk? 'Mensen liepen de route zelfstandig, of in een klein clubje', stelt De Vries.

De organisatie hield het verder klein, benadrukt hij, zo was bij de opening van de Pride geen publiek aanwezig. De geplande demonstratie werd bovendien afgelast, omdat daar misschien te veel mensen op af zouden komen.

Maar hoeveel mensen er precies waren, weet de woordvoerder niet. 'Normaal gesproken heb ik druktecijfers, maar het was nu zo'n andere Pride. Volgens mij was het gewoon beheersbaar en overzichtelijk.'

Veel inhoud

Vanwege de coronaregels waren er dan ook geen feestjes. De nadruk lag dit jaar nog veel meer op de inhoud en dat is de organisatie op zich goed bevallen.

Zo kwamen er tijdens Pride TV veel commissies aan het woord, die 'mooie, ingrijpende verhalen vertelden'. De bedoeling is dat deze groeperingen zich volgend jaar nog meer laten zien. 'Negen dagen lang hebben we Pride-TV gemaakt, daar hebben we ruim een miljoen unieke kijkers weten te trekken. Het zijn unieke cijfers, we zijn dus zeker zichtbaar geweest. 'We hebben wat dat betreft weer een hoop geleerd, het hoeft geen verloren jaar te zijn', aldus de Vries.

Flags of Shame

Zelf vond hij de 73 'Flags of Shame' - die de landen representeren waar homoseksualiteit nog strafbaar is - erg indrukwekkend.

'Er was veel symboliek. Je hoorde bij de vlaggenparade bijvoorbeeld per land welke straf er op homoseksualiteit staat. Zeven jaar, levenslang, doodstraf.'

'Nog veel om voor te strijden'

Dit soort initiatieven zijn belangrijk, vindt de Vries, 'want Pride is veel meer dan een feestje'. '7 op de 10 LHBTI'ers krijgt te maken met geweld. Er is nog veel om voor te strijden.'

Toch hoopt de organisatie dat de 25ste editie volgend jaar gewoon door kan gaan mét festiviteiten. 'Je mist toch de botenparade. Maar ik ben er trots op dat we het meest haalbare eruit hebben gehaald.'