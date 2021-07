RIVM: meeste coronabesmettingen in Amsterdam, regio "donkerpaars"

In Den Haag werden leden van de Tweede Kamer geïnformeerd door Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Normaal gesproken zou Jaap van Dissel de presentatie geven, maar hij was volgens het RIVM verhinderd.

Stijger

Volgens Timen hoort de regio Amsterdam-Amstelland bij de "absolute stijgers", want het beeld was in de week van 28 juni tot 5 juli in het hele land nog rustig. Het gaat van 5 tot 12 juli in de regio Amsterdam-Amstelland om 7050 besmettingen, dat zijn er 658 per 100.000 inwoners. De regio is daardoor in de RIVM-tabel niet rood of donkerrood, maar "donkerpaars".

Timen zei tijdens de presentatie dat de meeste besmettingen in het hele land, bijna veertig procent, veroorzaakt zijn in de horeca. Daarna volgt de thuissituatie, dat zijn iets meer dan een kwart van het aantal van de besmettingen. Feesten zorgden voor zeventien procent van het aantal besmettingen en bezoek thuis voor vijftien procent.