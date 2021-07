''Mijn zoon lag minutenlang levenloos met een hek op zich. Hoe is dat in godsnaam mogelijk?''

Met twee schedelbreuken en een hersenbloeding lag de 8-jarige Amin in het ziekenhuis te vechten voor zijn leven. Tijdens werkzaamheden op het schoolplein van de Zeven Zeeën in Noord viel er een ijzeren hek op hem terwijl hij aan het voetballen was. Amin zijn ouders zijn woedend op de school. "Tot op de dag van vandaag geen excuses gehad.''

Het drama op het schoolplein speelde zich af op 5 juli. De vader van Amin wordt op zijn werk gebeld door een medewerker van de school. ''Ze vertelde dat Amin een ongeluk had gehad en kon mij niet vertellen of hij nog leefde'', vertelt Mohamed Nasla, de vader van Amin. Als hij bij het schoolplein aankomt, ziet hij nog net twee ambulances met Amin en zijn vrouw wegrijden in de richting van het ziekenhuis.

Amin blijkt twee schedelbreuken en een bloeding in zijn hersenen te hebben. Hij moet twee uur lang geopereerd worden en het is de vraag of hij het overleeft. "Je zit naast het bed te wachten. Hopend, smekend, biddend, dat je zoon bij je blijft.''

Ongeluk

Pas later horen de ouders wat er precies is gebeurd. In de pauze was Amin aan het voetballen, toen er ineens een ijzeren hek op hem viel. Het hek stond los omdat er werkzaamheden aan het schoolplein werden verricht. ''Kinderen probeerden het hek op te tillen, maar voor de rest gebeurde er helemaal niets'', vertelt Amin, die inmiddels thuis is. Op de achterkant van zijn hoofd zit een een kale plek van de operatie. In zijn gezicht heeft hij blauwe plekken waardoor hij niet herkenbaar in beeld wil. ''Ik heb nog elke dag hoofdpijn. Ik kan mijzelf bijna niet zijn. Dat is de impact.''