Celstraf en tbs voor belager Joods restaurant HaCarmel

De 32-jarige man die op 8 mei vorig jaar een ruit vernielde van restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg en een Israëlische vlag in brand stak, is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging en een celstraf van ruim een jaar. Dit komt overeen met de tijd die Saleh A. in voorarrest heeft gezeten.

De straf is nagenoeg gelijk aan wat het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Namelijk dat Saleh A. heeft gehandeld met een terroristisch oogmerk, waardoor het OM tbs eiste. Tbs is ook opgelegd voor ontucht, vanwege aanranding van een vrouw in de tram. Saleh A. is volgens de rechtbank sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Ook is volgens de rechtbank de kans groot dat Saleh A. in herhaling zal vallen, omdat hij al eerder voor soortgelijke feiten bij hetzelfde restaurant is veroordeeld. De 32-jarige verdachte is twee jaar geleden door de rechtbank veroordeeld voor vernielingen aan en diefstal van een Israëlische vlag uit hetzelfde restaurant.

Nepbom

Vorig op 15 januari werd het restaurant opgeschrikt door een bizarre actie. Een man legde toen een nepbom voor het restaurant. Het pakket dat N. neerlegde, een verzwaarde doos met onder meer draden en een printplaat er in, zorgde voor veel consternatie. Zelfs de Explosieven Opruimingdienst Defensie werd opgeroepen om de achtergelaten doos te onderzoeken. De verdachte heeft zelf altijd aangegeven onschuldig te zijn. Hij kreeg twaalf maanden gevangenisstraf.