Supporters danken Ajax voor terugkeer oude logo met posteractie en video

Ajax-supporters zijn zó blij met de terugkeer van het oude logo op het shirt, dat ze er een speciale video over hebben opgenomen en ludieke acties hebben aangekondigd. Zo hangen er posters met het klassieke logo in de stad. Allemaal om de club te bedanken.

Ook rijdt er de komende twee weken een speciale 'logobus' door de stad, meldt het campagneteam 'Ons nieuwe Ajaxlogo!' in een persbericht. "Deze logobus rijdt twee weken lang en stopt op diverse bekende locaties. We vertellen nog niet in detail wat we op die locaties gaan doen, maar leuk wordt het zeker", kondigen de supporters aan. Het campagneteam wordt gesteund door AFCA Supportersclub, SV Ajax en de Ajax Supporters Delegatie. Het klassieke logo is nu al op diverse plaatsen te zien in de stad.

Vertrouwd

"Als supporters zijn wij verheugd met het nieuwe, maar o zo vertrouwde, logo dat aankomend seizoen op de borst van het heilige wit-rood-witte thuisshirt prijkt", valt er verder te lezen. "Decennialang hebben we ervoor gepleit om het gezicht van de club weer in ere te herstellen. Nu dat is gebeurd, willen we dag graag vieren."

De terugkeer van het oude logo is wel eenmalig, liet Ajax eerder al weten.