'Ajax verlengt contract van aanvoerder Tadic'

Dat melden VI en Telegraaf. Overmars was eerder deze maand al duidelijk over een eventueel vertrek van Tadic. "Hij is zo belangrijk voor de club, in meerdere facetten. Hij is het cement tussen de stenen. Het is dus een duidelijke 'nee' van onze kant, hij is niet te koop", aldus Overmars.

Tadic kwam in 2018 naar Ajax en speelde tot nu toe 149 wedstrijden, scoorde 76 keer en gaf 70 assists voor de club uit Amsterdam. Hij won met Ajax in 2019 en 2021 het landskampioenschap en de KNVB-beker.