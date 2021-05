Ajax-supporters kiezen Tadic als speler van het jaar

Volgens Ajax had Tadic het afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de 35e landstitel in de historie van de club. De Serviër maakte veertien goals en gaf zeventien assists in de Eredivisie.

In Europa scoorde hij vijf keer in twaalf wedstrijden. De supporters kiezen sinds 1993 de beste speler van het seizoen. Twee leden van de huidige selectie wonnen de Rinus Michels Award eerder; Maarten Stekelenburg en Daley Blind.