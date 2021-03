Kale en Kokkie zijn blij met 'ijskoude' Dusan Tadic

Over de kwaliteit van het spel van Ajax zijn fans Kale en Kokkie snel uitgepraat deze week, maar met de resultaten zijn de mannen meer dan tevreden. Hun club haalde de volgende ronde van de Europa League door Lille te verslaan en zorgde er gister in Eindhoven voor dat PSV op afstand blijft in de strijd om het kampioenschap. De Ajaxfans maken stiekem al plannen in welke speelronde Ajax officieel kampioen gaat worden.

''Ik denk thuis tegen FC Emmen, dan moet Feyenoord een week later in De Kuip een erehaag maken, dat lijkt mij wel leuk'', zegt Kokkie, Kale stemt lachend in. Dat eventuele kampioenschap is door de 1-1 tegen PSV een stuk zekerder geworden, maar het blijft muziek voor de toekomst.

Quote Als die gozer jou compleet frustreert dan zou ik misschien ook wel even teruggelopen zijn kokkie

De mannen hebben het over de clash met de Eindhovenaren, want er gebeurde van alles tijdens de wedstrijd. Tadic kreeg het aan de stok met Denzel Dumfries, hij daagde de Serviër uit toen hij in de laatste minuut een penalty moest nemen om Ajax op gelijke hoogte te brengen. De aanvoerder van Ajax zou op zijn beurt de moeder van Dumfries hebben uitgescholden. Nadat Tadic de bal binnenschoot zocht hij Dumfries op om te bewijzen dat hij niet van de wijs te brengen is. ''Aan de ene kant vind ik dat Tadic het niet moet doen'', zegt Kokkie. ''Aan de andere kant snap ik het. Als die gozer jou compleet frustreert dan zou ik misschien ook wel even teruggelopen zijn.'' Kale benadrukt de koelheid waarmee Tadic de bal binnenschoot, er hingt namelijk best veel vanaf. ''Ga er maar aan staan, die strafschop. Het is de 1-1 en daarmee haal je waarschijnlijk het kampioenschap binnen.''