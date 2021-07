Nieuwe oplaadplekken voor elektrische vaartuigen: ''Ook bij woonboten kun je terecht''

Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren heeft de gemeente een meerjarig stappenplan gemaakt. Een van de stappen is dat alle vormen van vervoer binnen tien jaar uitstootvrij moeten zijn. Dat geldt ook voor de pleziervaart. Daarom plaatst de gemeente nu nieuwe oplaadplekken voor elektrische vaartuigen in de stad. In het AT5-programma Amsterdam Informeert varen we een rondje om te zien waar die nieuwe plekken zijn.

In Amsterdam liggen naar schatting 12.000 pleziervaartuigen in de grachten en jachthavens. Vanaf 2017 mochten bootjes met een tweetaktmotor niet meer in de stad varen. En in 2025 mogen bootjes in de binnenstad alleen nog uitstootvrij varen. In 2030 geldt dit ook voor de rest van het Amsterdamse water. Nog weinig Amsterdammers varen uitstootvrij en daarom zet de gemeente nu extra in om elektrisch varen te stimuleren. Zo krijgen uitstootvrije boten op dit moment zeventig procent korting op het binnenhavengeld en worden er dus nieuwe oplaadplekken voor elektrische vaartuigen geplaatst.

Quote ''Ik heb nu geen vieze diesel en olie meer in de boot liggen'' jasper van der woude - booteigenaar

We varen mee met Jasper van der Woude en onderweg legt hij uit waarom hij voor een elektrische boot heeft gekozen. ''Ten eerste tril je bij een dieselmotor bijna je boot uit en daar heb ik nu geen last meer van.'' Ook is hij blij dat er nu geen rook en uitlaatgassen meer zijn. ''Het wordt daardoor veel aangenamer in de stad.'' En tot slot noemt Jasper een voordeel van het onderhoud: ''Ik heb geen vieze olie en diesel meer in de boot liggen.'' De laadpalen van de gemeente werken via een app. Ook Jasper gebruikt deze aan-uit.net app en is erg enthousiast. ''Je kunt heel makkelijk op de kaart zien waar de oplaadlocaties zijn, of ze bezet zijn en wat de prijs is per kilowattuur.''

Quote ''We maken gebruik van de bestaande infrastructuur van woonboten om nieuwe laadpunten te creëren'' timo haaker - oprichter stroomboot

Naast de laadpalen zijn er ook andere plekken in de stad waar je je boot elektrisch kunt opladen. Zo heeft Timo Haaker Stroomboot opgericht. ''Met Stroomboot maken we gebruik van de bestaande infrastructuur van woonboten om nieuwe laadpunten te creëren.'' Eigenaren van woonboten kunnen een speciaal ontwikkeld kastje op of rond hun boot plaatsen. Pleziervaartbootjes leggen bij de woonboot aan en laden op. ''Zo dragen woonbooteigenaren bij aan een duurzamer Amsterdam en ze kunnen er een extra zakcentje mee verdienen'', aldus Timo.