Stijgend waterpeil is ook risico voor Amsterdam: "Het is linke soep"

Onderzoeksjournalist en publicist Tracy Metz waarschuwt dat Amsterdam een deel van zijn nieuwe woonwijken te laag bouwt. Door klimaatverandering en het daardoor stijgende waterpeil lopen Amsterdammers daar volgens haar risico om natte voeten te krijgen. Eén van die plekken is de Houthavens: ''De kozijnen staan daar zo ongeveer op NAP en dat is linke soep, niet zo verstandig.''

Metz doet onderzoek naar de relatie die Nederlanders hebben met water: ''We hebben al eeuwen het beeld dat wij het water eronder moeten krijgen. We houden ervan, maar het moet wel doen wat wij willen.'' Vroeger deden we dat vooral door in te polderen; een dijk bouwen, het water eruit pompen en het land wat dan overbleef gebruiken om op te leven. Dat is bijvoorbeeld ook gebeurd bij de IJsselmeerpolders en Almere, dat werd gebouwd om de groei van Amsterdam op te vangen.