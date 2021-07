JA21 stelt vragen over verwijdering vaccinatie-unit GGD in Nieuw-West

JA21 wil van het college weten waarom de jongeren in kwestie zich provocerend en intimiderend gedroegen jegens de medewerkers en beveiligers van de mobiele vaccinatie-unit. Daarnaast zijn ze benieuwd op basis van welke criteria het college een nieuwe locatie gaat bepalen.

De partij vraagt zich ook af of het college maatregelen gaat nemen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen, zodat intimidatie en geweld voorkomen kan worden. De partij vindt dat door het weghalen van de unit, er is gezwicht voor straatterreur.

Intimidatie en vernieling

Volgens een betrokkene was de sfeer op dinsdagavond 13 juli gespannen. "Zo'n 25 jongeren waren in de straat aan het rondhangen en schreeuwen en schelden naar de medewerkers." De jongeren gedroegen zich provocerend, beveiligers en medewerkers van de GGD werden geïntimideerd. Toen er een derde beveiliger aankwam met zijn auto escaleerde situatie: zo werd er een steen door een autoruit van de zojuist gearriveerde beveiliger gegooid.

De politie bevestigt dat het voertuig van een beveiliger beschadigd is geraakt. Er is een verdachte aangehouden voor vernieling, intimidatie en belediging. De beveiliger heeft aangifte gedaan en de verdachte zit momenteel nog vast. De GGD laat weten in overleg met de gemeente een nieuwe locatie in de buurt te gaan zoeken. "Dit gebeurt op heel korte termijn en op een goede plek", aldus een woordvoerder van het stadsdeel. " Als dat zover is, informeren we omwonenden, net als in eerdere situaties rond andere vaccinatielocaties.