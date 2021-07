Nieuwe struikelstenen op het Merwedeplein: "Ik ben blij dat mijn familie die kans nu ook krijgt"

De Schotse studente Maddy Karlsberg Schaffer plaatste twee stenen voor haar Joodse familie. Zelf heeft ze de familieleden niet gekend, maar de verhalen die ze over hen heeft gehoord, maakt dat ze zich verbonden voelt. "Het is belangrijk om te vertellen dat ze niet alleen slachtoffers zijn, maar ook een leven hadden."

"Het is een soort eeuwig graf, zonder dat er veel drukte over gemaakt wordt"

Ook Ralph Jacob legde een steen. Zijn vader woonde in het huis naast de familie Frank en werd toen Ralph twee jaar oud was op transport gezet. Ralph heeft hem niet goed gekend, maar vindt het belangrijk om de steen te leggen. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor anderen vindt hij het belangrijk dat zulke stenen worden gelegd. "Het is een soort eeuwig graf, zonder dat er veel drukte over gemaakt wordt."

De aanvragen voor de stenen blijven binnenkomen bij de gemeente. Sinds een paar maanden worden ook struikelstenen in Amsterdam geproduceerd.