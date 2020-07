Cultuur Struikelsteen voor huis Etty Hillesum: 'Tastbare herinnering aan een hele bijzondere vrouw'

Voor het oude huis van Etty Hillesum aan de Gabriël Metsustraat is vandaag een struikelsteen geplaatst. Dit is het laatste woonhuis van de joodse schrijfster voordat Hillesum gedeporteerd werd naar kamp Westerbork. In 1943 werd Hillesum omgebracht in Auschwitz.

Sinds 2007 kunnen er in Nederland struikelstenen aangevraagd worden mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Etty Hillesum woonde tussen 1937 en 1943 in Zuid, waar vandaag een steen in haar naam gelegd werd. 'Het is een tastbare herinnering aan een hele bijzondere vrouw, het is en stuk geschiedenis en dat moet je eren. Je moet namelijk letterlijk buigen om te lezen wat er precies op het steentje staat', zegt directeur van het Etty Hillesum Onderzoekscentrum, Lotte Bergen.