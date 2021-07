Stadsbestuur: sluiting Quin Dokters vanwege tekort aan huisartsen 'onwenselijk'

Dat schijft het gemeentebestuur in een brief waarin het schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad beantwoordt.

AT5 meldde eerder deze maand dat Quin Dokters op twee dagen de deuren moest sluiten omdat er niet voldoende huisartsen beschikbaar waren, maar ook omdat de zorgvraag momenteel erg hoog is. Quin Dokters, een landelijke keten met zes vestigingen in de stad, gaf toen aan ermee rekening te houden dat de praktijk deze zomer wel eens vaker de deuren zou moeten sluiten.

Dat mag niet nog eens gebeuren, vindt het stadsbestuur, dat naar eigen zeggen in nauw contact staan met zorgverzekeraar Zilveren Kruis om de situatie op te kunnen lossen. "Het college vindt een gedeeltelijke sluiting van een huisartsenpraktijk onwenselijk", valt te lezen in de brief. "Het college is van mening dat Amsterdammers moeten kunnen vertrouwen op de 7 x 24 uurs beschikbaarheid van huisartsenzorg."

Maatregelen

De zorgverzekeraar heeft inmiddels in samenspraak met Quin Dokters een aantal maatregelen getroffen, aldus het stadsbestuur. Zo moet het aantal patiënten van de praktijk aan de Keizersgracht snel in overeenstemming worden gebracht met het aantal vaste huisartsen van de praktijk, zodat de patiënten niet te veel afhankelijk zijn van waarnemers. Daarnaast hebben verschillende andere praktijken aangeboden om patiënten van de vestiging op de Westermarkt over te nemen. Ook is er door Quin Dokters waarneming geregeld voor patiënten met spoedzaken.

Zorg loopt vast

Dat een praktijk een keer de deuren zou moeten sluiten in Amsterdam, kwam niet echt als een verrassing Eerder dit jaar bleek namelijk al uit onderzoek van het AT5-panel dat de huisartsenzorg in de stad dreigt vast te lopen. Twintig procent van de praktijken in de stad had op dat moment de deuren voor nieuwe patiënten gesloten. Ook bleek er een groot tekort te zijn aan personeel en rijzen de vastgoedprijzen de pan uit. Een oplossing voor alle problemen is nog niet in zicht en dus moeten Amsterdammers rekening houden met de gevolgen.