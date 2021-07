Iconische bomen Weesperzijde geveld door iepenziekte: "Echt verschrikkelijk"

"Het is gewoon een halve wijk die weggaat en het zijn precies de tien bomen om mijn huis heen", vertelt een van de buurtbewoners. "Echt verschrikkelijk."

Op dit moment zijn er 425 zieke iepen in de stad die zo snel mogelijk moeten worden verwijderd om verspreiding van het virus te voorkomen. De ziekte wordt veroorzaakt door een onschuldige kever die graag in iepenbomen zit. "De boosdoener is een schimmelspoor die op dit kevertje zit", aldus bomenkenner Jaike Bijleveld. "Die sporen komen in de iep terecht, waardoor de iep de eigen haarvaten afsluit."