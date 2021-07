NTC Amsterdam-zwemmer Arno Kamminga pakt zilver op Spelen

Kamminga zwemt al jaren bij het NTC (Nationaal Trainings Centrum), dat in het Sloterparkbad traint.

De 25-jarige Kamminga tikte in de finale aan na 58,00 seconden. De Brit Adam Peaty, de grote favoriet voor goud, was met 57,37 ruim sneller. De Italiaan Nicolo Martinenghi pakte het brons met een tijd van 58,33. "Geweldig! Dat ik dit in mijn eerste finale doe", reageert Kamminga bij de NOS. "Ik wist dat ik het kon, want ik ging er met de tweede tijd in. Maar je moet het toch maar even doen. Ik voelde het vanochtend wel qua spanning. De laatste meters waren heel zwaar, maar waar heb je het over. Echt kippenvel."

De geboren Katwijker is de eerste Nederlandse man die een olympische zwemmedaille pakt sinds Pieter van den Hoogenband in 2004.