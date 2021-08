Ombudsman kraakt 'rafelrandenbeleid' gemeente

Afgelopen maand schreef de Ombudsman een kritisch rapport over de gang van zaken rond de voorgenomen verplaatsing van een woonboot aan de Windtunnelkade op bedrijventerrein Schinkel in Zuid. Hierbij handelt de gemeente volgens de Ombudsman 'in strijd met de behoorlijkheidsnormen'. Het lukt de eigenaar van die woonboot al jaren niet om duidelijkheid te krijgen over haar recht op een vervangende ligplaats voor haar ark. Volgens de Ombudsman komt dat doordat de gemeente jarenlang niet heeft opengestaan voor een inhoudelijk gesprek.

Nu de stad zo in ontwikkeling is zijn die plekken vaak interessant voor de bouw van huizen en komen de gebruikers van die gebieden in het nauw omdat ze weg moeten.

Alternatieve locatie

De toenmalige eigenaar van de woonboot, die daar sinds 1965 ligt, kreeg in 2012 een brief van de gemeente dat er naar een gelijkwaardige alternatieve locatie voor zijn schip zou worden gezocht en dat de kosten van deze verplaatsing voor rekening van het stadsdeel zouden komen. De woonark werd in 2016 vervolgens overgekocht, nadat de toenmalige eigenaar een jaar eerder was overleden.

De nieuwe eigenaresse, die voorafgaand aan de koop van het stadsdeel te horen kreeg dat alles rond de verplaatsing in orde was, kreeg echter in 2018 in een brief van de gemeente te horen dat door het overlijden van de toenmalige bewoner de verplichting om te zoeken naar een alternatieve locatie was vervallen. Volgens het stadsdeel was het aanbod persoonlijk en niet overdraagbaar. De stadsdeelvoorzitter zei later tegen de Ombudsman dat dit beleid zou zijn van de centrale stad, terwijl dat helemaal niet zo blijkt te zijn.

Gemeentelijke dwangsommen

De eigenaresse nam een advocaat in de arm. Na diverse mailwisselingen kreeg ze uiteindelijk van het stadsdeel een erfpachtaanbieding tegen 'een grondprijswaarde die op dat moment geldt', zonder enige financiële tegemoetkoming. "Volgens de eigenaresse en haar advocaat hebben, buiten ontmoetingen in de rechtszaal om, partijen elkaar in deze periode één keer gesproken, waarbij ze opnieuw de ongemotiveerde mededeling kreeg dat zij geen enkel recht had", aldus de Ombudsman.