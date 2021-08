16-jarige overvalt warenhuis op de Dam met nepvuurwapen

De diefstal vond gistermiddag rond 11.45 uur plaats. De jongen griste sieraden van de toonbank en wilde ermee naar de uitgang rennen. Op zijn weg naar buiten richtte hij het vuurwapen onder andere op een beveiliger. Een collega van de beveiliger kon de verdachte om de hoek van het warenhuis aanhouden. Daar bleek het om een nepvuurwapen te gaan in plaats van een echt vuurwapen.

Nepvuurwapen

De minderjarige verdachte zit momenteel nog vast. De politie benadrukt dat diefstallen en overvallen met nepvuurwapens grote gevolgen kunnen hebben, ook voor minderjarigen verdachten. Bij een nauwelijks van echt te onderscheiden nepwapen kan de politie zich genoodzaakt voelen hun dienstwapen te trekken en zelfs te gebruiken. In heterdaadsituaties kan moeilijk worden vastgesteld of een wapen nep of echt is, schijven ze bij het bericht op hun site.