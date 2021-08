Kickbokser Badr Hari denkt niet aan stoppen: ''Ouders vertellen hun kinderen wie ik ben''

Een van de meest rigoureuze keuzes die Hari maakte was breken met zijn coach Mike Passenier waarmee hij jaren trainde en grote successen vierde. Nadat hij zijn laatste wedstrijd verloor van de Roemeen Benny Adegbuyi hakte hij de knoop door en wisselde van trainer en team. Tijdens de perscoferentie in aanloop naar kickboksevent Glory op 4 september zegt Hari: ''Voor mij is heel simpel. Als ik in de sportschool bezig ben en ik ben sterker, sneller en harder dan alle anderen betekent het dat ik nog niet aan stoppen toe ben, ik denk er niet eens aan.''

Publiek

Hari is niet de enige Amsterdammer die gaat vechten op Glory. Yousri Belgaroui en Tyjani Beztati maken ook hun opwachting en zijn kanshebbers op een wereldtitel. Het evenement vindt plaats op 4 september in Ahoy en kan volgens de site van het gala bijgewoond worden door duizenden fans.