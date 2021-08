"Hogescholen en universiteiten mogen open zonder anderhalve meter afstand"

Het kabinet is van plan om hogescholen en universiteiten open te laten gaan zonder dat de studenten anderhalve meter afstand moeten houden. Dat meldt de NOS .

Het nieuws zou morgen tijdens een persconferentie officieel bekend gemaakt worden. Het zou de enige versoepeling van het coronabeleid zijn die morgen gepresenteerd wordt.

Waarschijnlijk geldt er wel een maximumaantal van 75 studenten per collegezaal. Of er mondkapjes gedragen moeten worden is nog onduidelijk.

Afgelopen weekend pleitte de VU al voor een volledige opening van het hoger onderwijs. De UvA en HvA deden eerder dit jaar al een oproep aan het kabinet.