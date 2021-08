Opnieuw woningoverval met mes na verkoop laptop

Nog geen 24 uur nadat er een verkoper van een laptop gewond is geraakt bij een woningoverval, is er opnieuw een overval gepleegd in een woning bij iemand die zijn laptop wilde verkopen. Dit keer gebeurde dat in de Rijswijkstraat in Nieuw-West. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Twee verdachten zijn aangehouden.

De overval gebeurde vanmiddag om 13.30 uur. Het slachtoffer had een afspraak met de 'koper' nadat hij zijn laptop te koop had gezet op internet.

Nadat de aspirant-koper werd binnengelaten, trok hij een mes en wilde hij de bewoner overvallen. De man raakte hierbij lichtgewond. De bewoner moest voor zijn verwondingen worden behandeld bij de huisarts.

Op straat werd de overvaller overmeesterd en overgedragen aan de politie. Een tweede handlanger is later aangehouden.

Slachtoffer gewond bij overval Marnixstraat

Gisteravond gebeurde er iets soortgelijks op de Marnixstraat: toen werd een bewoner in zijn arm gestoken bij de verkoop van zijn laptop. Kort nadat de dader werd binnengelaten, trok deze een mes omdat hij niet voor de laptop wilde betalen.

Hierbij ontstond een worsteling en werd de bewoner in zijn bovenarm gestoken. De verdachte ging er rennend vandoor met de laptop, maar liet deze even later achter op de Leidsekade, omdat de bewoner achter hem aan ging.

De politie zoekt uit of een van de twee daders die opgepakt voor de overval van de Rijswijkstraat ook betrokken was bij het incident aan de Marnixstraat.

Zwaargewonde na verkoop

Het verkopen van waardevolle goederen via internet gaat vaker mis. In oktober 2020 raakte een 39-jarige man nog zwaargewond toen hij zijn Mercedes SUV wilde verkopen aan de Lauernessestraat in Bos en Lommer. De dader stak tijdens die afspraak de verkoper neer en is er vervolgens met het voertuig vandoor gegaan.

Een maand later werd bekendgemaakt dat twee minderjarige jongens uit Haarlem zijn opgepakt voor betrokkenheid bij deze gewelddadige roof.