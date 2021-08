'Medewerker parkeergarage zag week voor aanslag verdacht persoon in buurt van De Vries'

Dat schrijft NRC na berichtgeving in het gerenommeerde Duitse weekblad Der Spiegel. De medewerker gaf de informatie door aan de politie, maar het is niet duidelijk of er toen maatregelen zijn getroffen. Volgens de krant kwam de informatie ook bij De Vries zélf terecht.

Tegenover Der Spiegel vertelde de medewerker dat hij een van de twee verdachten van de aanslag, Kamil E., herkende toen hij las dat hij was opgepakt. E. zou de vluchtauto hebben bestuurd. De andere verdachte, Delano G., zou de schutter zijn geweest.

Peter R. de Vries werd in de avond van dinsdag 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, nadat hij de studio van RTL Boulevard had bezocht. De misdaadverslaggever, die kroongetuige Nabil B. bijstond in het Marengo-proces, overleed negen dagen later.

De twee verdachten van de aanslag moeten op 18 oktober voor het eerst voor de rechter verschijnen.