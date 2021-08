COC over in brand steken regenboogposters in flat: "Keihard aanpakken"

Homobelangenvereniging COC heeft geen goed woord over voor de brandstichtingen in een studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in West. De voorgaande weken zijn daar meerdere keren Pride-posters en papieren regenboogvlaggetjes in brand gezet. "Het wordt hoog tijd dat dit soort bedreigingen tegen onze gemeenschap keihard worden aangepakt."

De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand die vanochtend in de flat woedde eveneens is aangestoken en dat op andere plekken in de flat hetzelfde is geprobeerd. "Deze brandstichtingen lijken gericht te zijn op regenboogvlaggen in de flat en zijn daarmee mogelijk LHBTIQ+-gerelateerd", aldus de politie.

Het complex werd ontruimd en vier mensen moesten wegens rookinhalatie worden overgebracht naar een ziekenhuis. "Wij vinden deze brandstichting verschrikkelijk en leven mee met de vier slachtoffers, die ademhalingsproblemen hebben opgelopen. We willen er niet aan denken hoeveel meer slachtoffers er hebben kunnen vallen bij deze brand", aldus Jan-Willem de Bruin van COC Nederland.

Regenboogposters

Huisvester DUWO stuurde eerder al een brief naar de bewoners over 'meerdere beschamende uitingen van intolerantie' in het wooncomplex. In de meeste gevallen ging het om het in brand steken van posters die waren opgehangen ter gelegenheid van de Pride. In een ander geval betrof het een fascistisch symbool dat op een deur werd aangebracht.

"De daders moeten worden opgespoord en gestraft. Het geweld moet stoppen en dat doe je alleen met goede maatregelen. Deze voorgestelde maatregelen hebben we vorig jaar in een plan beschreven en gepresenteerd aan het Ministerie van Justitie. Het wordt tijd dat het kabinet in beweging komt. De partijen die in de toekomst met elkaar gaan samenwerken moeten dit probleem als prioriteit maken", aldus De Bruin.