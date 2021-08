Ajax start met Berghuis, Antony op de bank

Ajax start vanmiddag in Twente met Steven Berghuis op de flank. De Braziliaanse dribbelaar Antony is terug na een avontuur op de Olympische Spelen en begint op de bank.

Ajax begint met Stekelenburg op doel. Achterin staan Timber, Blind, Martinez en Mazraoui. Het middenveld wordt bezet door Gravenberch, Alvarez en Klaassen. Voorin Tadic, Haller en Berghuis.

Mohamed Kudus zit nu bij de selectie, hij is nog niet fit genoeg. De Braziliaanse vleugelvrienden David Neres en Antony zitten op de bank.

Ajax probeert de goede start van vorige week tegen NEC (5-0 in de Arena) een goed vervolg te geven in de vroege middagwedstrijd. In Enschede is om 12.15 uur afgetrapt.