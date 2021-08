Erik ten Hag over belabberde wedstrijd Ajax - FC Twente: "Ik mis urgentie bij de spelers"

Erik ten Hag is niet tevreden over de wedstrijd die Ajax vanmiddag speelde tegen FC Twente. De trainer noemt het spel 'een matige vertoning' en mist de urgentie bij de spelers.

"We hadden moeten leveren. We hebben het de tegenstander niet moeilijk gemaakt", analyseert hij de wedstrijd die eindigde in een gelijkspel.

"Je moet in het begin investeren om de tegenstander uit elkaar te spelen. Maar hebben nauwelijks wat gecreëerd in de eerste helft. We stonden in de rust neutraal en hadden het verschil moeten maken. Maar dan geef je het zo weg in slotfase", aldus Ten Hag.

De trainer mist urgentie bij de spelers. "Het zit wel in de groep, dat hebben we vorig jaar vaak gezien. Maar vandaag was het er niet."

