Matig Ajax krijgt vlak voor tijd deksel op de neus tegen FC Twente

Ajax heeft in de slotfase punten laten liggen tegen FC Twente. In een zeer slordige wedstrijd speelde de ploeg van trainer Erik ten Hag met 1-1 gelijk in Enschede.

In een voor tweederde uitverkochte Grolsch Veste begon Ajax stroef aan de wedstrijd. De ploeg hanteerde een laag tempo, waardoor Twente in de duels kon komen en er in de counter in slaagde om er een aantal keren gevaarlijk uit te komen. Kansen waren dan ook spaarzaam voor de Amsterdammers, die veelal de lange bal op spits Sebastien Haller hanteerde.

Vlak voor rust kreeg Lisandro Martinez een kopkans uit een corner, wat het slotoffensief van de eerste helft inluidde. Nog geen minuut later moest Twente-doelman Lars Unnerstall redding brengen op een kopbal van Edson Alvarez.

Moeizaam

Het spelbeeld zette zich na rust voort, maar Ajax kwam met heel veel mazzel op voorsprong. Robin Pröpper kreeg een bal tegen zijn hak, zag hem vervolgens tegen de paal voor de voeten van Haller komen en die frommelde de bal tegen het net: 0-1. Ajax had grote moeite om de wedstrijd te domineren, waardoor Twente groeiend geloof in een resultaat kreeg. Michel Vlap en Quincy Menig kregen mogelijkheden, maar Jurriën Timber zat er bij de inzet van Menig goed tussen.

Ondanks dat de storm een beetje was gaan liggen, kwam FC Twente in de 87ste minuut langszij. Robin Pröpper nam een afvallende bal ineens op de pantoffel en verschalkte daarmee doelman Maarten Stekelenburg. In de absolute slotfase kreeg Ajax toch nog de kans op de winst, maar Unnerstall keerde de kopbal van Danilo.

Volgende week zondag wacht de ontmoeting met Vitesse (aftrap 14.30 uur).