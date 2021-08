Stijging huizenprijzen zet voort: gemiddelde verkoopprijs van 5,5 ton in zicht

Dat blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

In juli was de gemiddelde prijs van een koopwoning in Nederland 16,3 procent duurder dan in dezelfde periode in het jaar ervoor. Een percentage voor Amsterdam voor exact dezelfde periode is er niet, maar uit een eerdere meting van het CBS bleek dat de stijging in het tweede kwartaal 7,5 procent was ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Dat was lager dan bijvoorbeeld de 14 procent stijging die in Utrecht werd vastgesteld.

Gemiddeld werd een bestaande koopwoning in Amsterdam in het tweede kwartaal 541.324 euro verkocht. Een jaar eerder was dat nog 495.498 euro.

Protest

Mede vanwege de hoge verkoopprijzen gaan op 12 september politieke partijen en belangenverenigingen als de Woonbond, vakbond FNV, Asva Studentenunie en diverse huurdersverenigingen de straat op om te protesteren tegen het woonbeleid.