Introductieweken bijna van start: "We moeten het zelf maar iets leuker gaan maken"

Het is bijna zover: de introductieweken van de universiteiten gaan van start. Die zijn nu hybride. Dat betekent deels fysiek, deels online. Volgende week kunnen bijna vierduizend studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) komen kennismaken, maar wel op anderhalve meter afstand.

Feestende studenten die dagenlang door de straten paraderen, dat is het beeld wat we gewend zijn van de introductieweken in de stad vóór corona. Vorig jaar ging alles alleen online door, maar deze editie is er iets meer mogelijk binnen de maatregelen.

De lege sociëteit van studentenvereniging Unitas

"Het belangrijkste is dat je anderhalve meter afstand houdt. Daarnaast dat je naar een evenement toekomt op je eigen tijdslot", vertelt Tijmen ter Keurs van de UvA Intreeweek. Wie te vroeg of te laat bij een van de georganiseerde evenementen aankomt, komt volgens hem niet binnen. Daarnaast moet de anderhalvemeterregel altijd in acht genomen worden en kunnen sommige activiteiten, zoals het eindfeest in Paradiso, ook dit jaar niet doorgaan. "Komt wel goed hoor", zegt een van de vrijwillige mentoren van de nieuwe studenten op de vraag of het op deze manier ook leuk kan worden. "We gaan gewoon lekker chillen in het park". Een andere mentor zegt dat ze het dit jaar misschien zelf wel iets leuker moeten gaan maken. Studentenverenigingen Bram van Gelder van studentenvereniging Unitas is blij dat het tenminste een beetje zoals vanouds kan dit jaar. Ook bij hen gaat de introductieweek door. "Helaas kan dat niet hier op de sociëteit... Voor een horecavergunning zou je geplaceerd op anderhalve meter afstand moeten zitten. Dan heb je het hier over ongeveer een capaciteit van veertig man", legt Van Gelder uit.

Quote "Sommigen hebben simpelweg niet zo heel veel met de vereniging omdat ze er gewoon niet zijn geweest" bram van gelder - unitas

Maar, een oplossing is gevonden. De vereniging organiseert nu een festival van vier dagen lang op een dakterras in Zuidoost. Dan kunnen er meer mensen komen, met een QR-code. Volgens Van Gelder is dat fysieke aspect belangrijk: "Sommigen zijn hier maar één keer geweest. Die hebben simpelweg niet zo heel veel met de vereniging omdat ze er gewoon niet zijn geweest." Een man achter de bar bevestigt dat. Hij kwam tijdens corona bij de vereniging en heeft zelf nog geen idee hoe een volle sociëteit eruit ziet. "Ik heb hier eigenlijk nog nooit een feestje gehad", merkt hij op voordat hij een biertje tapt. Maar dat lukt niet, want de fust is leeg.

Een lege fust bier