Door aangepaste introductieweken is bijna alles anders voor nieuwe studenten

Vandaag is het zover, de introductieweek van de verschillende hogescholen en universiteiten gaat weer van start. Al ziet de week er door het coronavirus behoorlijk anders uit dan normaal; vrijwel het hele programma is dit jaar online.

Het doel van de introductieweek is dat aankomende studenten de stad, hun medestudenten en het gebouw waar ze de komende jaren zullen rondlopen, beter leren kennen. In de 1,5-meter samenleving valt vooral het sociale aspect van de week weg. Voor studenten die in Amsterdam op de middelbare school hebben gezeten is dit natuurlijk een minder groot probleem. Ze kennen de stad en hebben vrienden en familie om zich heen. Maar voor buitenlandse studenten en studenten die vanuit andere steden naar Amsterdam zijn verhuisd, is juist dat sociale aspect van essentieel belang omdat ze nog geen sociaal vangnet of netwerk hebben.

Quote 'Ik vind het vervelend dat alle sociale interactie met medestudenten wegvalt' MARITH (18), EERSTEJAARS STUDENT

Marith (18), aankomend student Media, Kunst, Design en Architectuur aan de VU, is onlangs vanuit Zeeland naar Amsterdam verhuisd om aan haar studie te kunnen beginnen. Ze baalt enorm dat ze geen normale introductieweek zal hebben. 'Ik begrijp heel goed dat het niet anders kan, toch vind ik het vervelend dat alle sociale interactie met medestudenten wegvalt. Ik keek hier juist heel erg naar uit.'

Quote 'Mijn vriend is de enige hier die ik op dit moment ken' Jackie (27), mASTERSTUDENT uit brazilië

Jackie is internationaal student en is vanuit Brazilië speciaal voor haar master naar Amsterdam verhuisd. Ze geeft aan soms te twijfelen aan haar keuze om naar Amsterdam te komen. Ze is bang dat ze door het coronavirus en de maatregelen van de universiteit in een soort sociaal isolement raakt. ‘Ik vind het zo verschrikkelijk dat er geen normale introductieweek is voordat ik aan mijn master begin. Tijdens een uitwisselingsprogramma in Ierland leerde ik mijn vriend kennen, hij is Nederlands en zo kwam ik op het idee om mijn master in Amsterdam te doen. Hij is op dit moment de enige hier die ik ken.’

Een slechte start Normaal gesproken hebben de verschillende onderwijsinstellingen initiatieven voor buitenlandse studenten zoals Jackie. Zo is er het Buddy Program van ISN Amsterdam, een organisatie die internationale studenten koppelt aan Nederlandse studenten. Door het coronavirus hebben ook zij alle evenementen afgelast en is er slechts een alternatief programma online te volgen.

Niet alles stopt Toch is niet alles afgelast. De HvA verklaart blij te zijn dat al hun geplande fysieke bijeenkomsten gewoon door mogen gaan omdat die volledig conform de richtlijnen zijn. Het gaat hierbij om informatie-bijeenkomsten voor kleine groepen studenten. Naast deze bijeenkomsten heeft ook de HvA een online programma. De UvA geeft aan dat ze er alles aan hebben gedaan om het programma van de introductieweek nog zo leuk mogelijk te maken ondanks de aangescherpte regels. Zo zal er gewerkt worden met een online platform, waar eerstejaars onder meer virtuele rondleidingen door de UvA-campussen krijgen.

Quote 'Ik mag maar één les verzorgen voor een klein groepje studenten' Tessa (26) student-vrijwilliger introductieweek

Tessa (26) is als student-vrijwilliger verbonden aan de introductieweek van de VU: ‘Ik heb vaker meegeholpen aan de introductieweek en heb toen verschillende sportlessen verzorgd. Maar dit jaar is het programma heel erg veranderd. Ik mag dit jaar maar één les verzorgen voor een klein groepje studenten. De les komt vervolgens online te staan.' Tessa zegt te vrezen dat er weining animo zal zijn voor de online lessen. Ook vermoedt ze dat de aankomende eerstejaars niet zitten te wachten op een online sportles. Conservatorium Astrid Rose, hoofd communicatie en marketing van het conservatorium: 'De introductieweek van het conservatorium is deels online en deels offline. Het programma is namelijk online te volgen voor studenten die te maken hebben met een in- of uitreis verbod. Voor de studenten die fysiek aanwezig kunnen zijn, wordt er gewerkt met een systeem op naam. De reguliere introductie-activiteiten gaan gewoon door, mét inachtneming van de coronamaatregelen, in kleinere groepen. Van alle ruimtes in het gebouw is uitgerekend hoeveel mensen in een ruimte kunnen en hoe de anderhalve meter gewaarborgd blijft. Ook hebben ze alle ventilatiesystemen gecontroleerd.'

Minder buitenlandse studenten? Het zou goed kunnen dat er dit jaar minder buitenlandse studenten bijkomen, maar of dit ook echt zo is, is nog onduidelijk. De verschillende hoger onderwijsinstellingen uit de stad zeggen dat het nog niet mogelijk is om hier een goed beeld van te geven, omdat studenten zich vaak voor meerdere studies aanmelden op meerdere universiteiten of hogescholen. Pas in oktober zullen de inschrijfcijfers bekend zijn en worden gepubliceerd. Het conservatorium heeft altijd een groot aantal Internationale studenten en kan als enige onderwijsinstelling melden dat zij geen internationale studenten zijn verloren door de coronacrisis.