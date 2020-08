Burgemeester en GGD met studentenverenigingen om tafel over corona

Burgemeester Halsema gaat samen met de GGD in gesprek met diverse studentenverenigingen in de stad over onder andere de kennismakings- en ontgroeningsperiode. Aanleiding voor het gesprek is het oplopende aantal geregistreerde coronabesmettingen in de stad.

Gisteren maakte de veiligheidsregio bekend dat vooral jong volwassenen tussen de 20 en 30 jaar momenteel besmet raken met het virus. Het Amsterdamsch Studenten Corps (A.S.C. / A.V.S.V.) besloot de gehele kennismakingstijd dit jaar te schrappen, nadat vier leden van de vereniging positief testten op corona.

Of de burgemeester en GGD alle studentenverenigingen in de stad gaan vragen om hetzelfde te doen, dus geen fysieke kennismakingstijd en ontgroeningen meer, dat is onduidelijk. Mogelijk wordt dat besluit vanavond voor de studentenverenigingen genomen als het kabinet met nieuwe coronamaatregelen komt.

Persconferentie kabinet

Voor het eerst in anderhalve maand tijd geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vanavond om 19.00 uur een persconferentie. Volgens RTL Nieuws zou dan worden aangekondigd dat de introductieweken voor studenten dit jaar niet door mogen gaan. Het is nog niet duidelijk of dat alleen gaat om de introducties die georganiseerd worden vanuit universiteiten en hogescholen, of dat het ook gaat om de kennismakingstijd van studentenverenigingen.

De Universiteit van Amsterdam besloot eerder al dat zij de intreeweek alleen in digitale vorm door laat gaan. Ook de VU besloot de introductiedagen grotendeels online te organiseren.

Deze week werd bekend dat het aantal coronabesmettingen in de stad snel aan het toenemen is. In de afgelopen twee weken was er een verdrievoudiging van het aantal positieve testen in de stad.