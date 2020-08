Politiek Halsema over coronabesmettingen: 'Geen crisissituatie, wel ernstige zorgen'

Burgemeester Femke Halsema heeft 'ernstige zorgen' over het toenemende aantal coronabesmettingen onder met name jongeren in de stad, maar ze wil nog niet spreken van een crisissituatie.

Dat zegt ze vandaag in een interview met AT5. Volgens haar zijn sommige Amsterdammers het coronavirus 'eigenlijk vergeten'. Over wat er moet gebeuren als er wel een crisissituatie ontstaat, wil ze nog niet speculeren. 'Dan ligt de regie opnieuw bij het Rijk, bij het kabinet', zegt Halsema. 'Dat vind ik ook heel belangrijk. Want wij als steden moeten niet onderling te veel kunnen variëren en we moeten ook weten waar we aan toe zijn. Dus als het ernstiger wordt, dan neem ik aan dat het kabinet in overleg met ons maatregelen zal treffen.'

Waar Amsterdam wel in afwijkt ten opzichte van bijna alle andere gemeentes, is dat er sinds vandaag een mondkapjesplicht geldt in drukke gebieden zoals de Kalverstraat. Boetes werden er vandaag overigens nog niet uitgedeeld. 'We zullen op termijn wel beboeten', zegt Halsema, die omdat ze in de Kalverstraat stond ook een mondkapje droeg. 'Boetes zijn niet het doel, het doel is gedragsverandering. Wij hopen dat mensen beter op elkaar gaan letten. Dat betekent dat we mensen zullen ondersteunen, met hen zullen praten en hen zullen waarschuwen. Pas als ze echt opzettelijk weigeren, dan volgt er een boete.'

AT5

Op de Albert Cuypmarkt hebben ondernemers zich inmiddels via een gezamenlijke verklaring tegen de mondkapjesplicht uitgesproken. 'Niemand vindt dit leuk, ik vind dit ook niet leuk. Maar we zoeken gewoon manieren en wegen om te voorkomen dat we straks weer in een lockdown komen', zei Halsema. Ze heeft er vertrouwen in dat het goed komt. 'We gaan als stad en land door een ongelooflijk moeilijke periode. Met name de mensen die sociaal kwetsbaar zijn. En onze ondernemers hebben er heel veel last van. We kunnen de economische en sociale toekomst van onze stad niet precies voorspellen, maar we weten wel dat we voor een zware periode staan. Maar we komen er bovenop. Dat heeft Amsterdam altijd laten zien.'