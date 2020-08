Lang niet iedereen draagt verplicht mondkapje: 'Achterlijke dingen'

In de Kalverstraat bleken veel toeristen nog niet op de hoogte van de nieuwe regels. 'We zijn toeristen, we weten dat niet.'

Twee andere marktkoopmannen droegen de mondkapjes met tegenzin. 'Het is toch niet prettig schat', zei een visverkoper. Een bloemenverkoper droeg het mondkapje niet over de neus. 'Mijn bril beslaat als ik dat doe. Dan zie ik niets.'

Hoewel de ondernemersvereniging zelfs om de mondkapjes had gevraagd, zijn er ook ondernemers die denken dat het klanten afschrikt. 'De straat is eigenlijk helemaal leeg. Gisteren hadden we wel een hele drukke dag. Waarschijnlijk omdat het het laatste moment was dat iedereen comfortabel kon shoppen.'

'Het mag helemaal niet, die 95 euro boete', dacht iemand die aan het winkelen was. 'Als je er werk van maakt, dan krijg je die boete niet. Maar Nederlanders zijn een beetje een slaafs volkje, toch?'