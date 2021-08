'Ruim vier miljoen aan edelmetaal spoorloos na gewelddadige overval Noord'

Er blijkt nog vier miljoen euro aan edelmetalen spoorloos die bij de gewelddadige overval op een waardetransport in Noord begin mei is buitgemaakt. Dat meldt NU.nl , die stukken uit het onderzoeksdossier heeft ingezien.

De overval vond op 19 mei plaats op een waardetransport van Brink's in Noord. Het busje vervoerde onder andere edelmetalen uit Duitsland en België. De Duitse edelmetalen, goed voor ruim vijf miljoen euro, zijn volledig teruggevonden. Maar van de zending uit België is volgens de nieuwssite 2,8 miljoen euro van de in totaal 12 miljoen euro nooit teruggevonden. Het zou gaan om 80 kilo platina en bijna 60.000 euro aan goud.

De overval in mei was door de overvallers goed voorbereid. Vlak na het arriveren van het waardetransport bij Schöne Edelmetaal, drongen de mannen met bivakmutsen het filiaal binnen. Medewerkers werden vastgebonden met tiewraps en de buit werd ingeladen in de auto's. Om mensen op afstand te houden, schoot een overvaller met een kalasjnikov in de lucht.

De overval eindigde in een klopjacht in Broek in Waterland. In een weiland liep het uiteindelijk uit op een schietpartij tussen de politie en de overvallers. Daar kwam een van hen, een 47-jarige man uit Frankrijk, bij om het leven. Zes anderen werden opgepakt.

Drie overvallers zijn nog altijd spoorloos. Zij zouden ook uit Frankrijk of België komen.