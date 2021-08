Brugliggers Amstelstroombrug worden geplaatst: ''Maanden toegewerkt naar dit moment"

We zijn terug bij de werkzaamheden op de Joan Muyskenweg. De weg krijgt een nieuwe inrichting die aansluit op de brug over de Duivendrechtsevaart. Deze nieuwe brug, de Amstelstroombrug, moet straks zorgen voor een goede verbinding naar het Amstelkwartier. Voor het AT5-programma Het Verkeer nemen we een kijkje tijdens een hoogtepunt.

Het is een bijzondere dag op de bouwplaats als we aankomen voor de opnames. ''De afgelopen maanden hebben we toegewerkt naar dit moment'', vertelt projectleider Douwe Bijlard. ''We zijn bezig met het realiseren van de Amstelstroombrug.'' De brugliggers komen aan per schip en worden met kranen vanaf de kade op de pijlers geplaatst. Deze lange zware balken van beton vormen uiteindelijk het brugdek. ''Mooi om te zien dat het allemaal goed gaat'', aldus een trotse projectleider.

Voorbijgangers die we spreken zijn over het algemeen blij met de komst van de nieuwe brug. "Als er meer woningen komen dan moet de toegankelijkheid ook beter verzorgd worden'', aldus een dame op de fiets. Een jongeman is het hier mee eens. "Handig eigenlijk wel, want die wijk was altijd een beetje afgesloten."

Nieuwe brug is natuurinclusief De nieuwe brug is volgens ecoloog Klaas Jan Wardenaar natuurinclusief. Er is met dieren rekening gehouden in het ontwerp van de brug. "Onder water zijn er dingen voor vissen gedaan. In de pijlers zitten nestkasten voor vleermuizen, ijsvogels en een aantal andere vogels. En je ziet bijvoorbeeld dat die liggers ruw gemaakt zijn zodat de vleermuizen straks in de spleten aan de onderkant van de brug kunnen slapen." Gevolgen voor het verkeer "Op het moment van het leggen van de liggers geldt er een vaarwegstremming", vertelt Bijlard. "Waarbij tijdelijk geen boten langs de werkzaamheden kunnen varen." En op de Joan Muyskenweg wordt het verkeer nog altijd langs het bouwterrein geleid via een andere route. Goed nieuws voor de omgeving. ''De meeste geluidsoverlast tijdens dit project hebben we gehad, die fase is voorbij'', aldus Bijlard. ''Nu kunnen we de brug rustig afbouwen.'' Naar verwachting zal de Amstelstroombrug in de eerste helft van 2022 klaar zijn en in gebruik genomen worden.