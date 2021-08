Protestmars na brand: "Dat de regenboogvlaggen weg moeten is de wereld op zijn kop"

Veel emotie vanavond tijdens de protestmars voor de LHBTI+gemeenschap. Aanleiding is de brand die vorige week ontstond op de gang in een flat op de Krelis Louwensstraat nadat daar een regenboogvlag in de fik werd gestoken. Verhuurder stichting Duwo verzocht de bewoners vervolgens niet meer van dit soort vlaggen meer op te hangen. Bewoners en verschillende LHBTI+organisaties vinden dat belachelijk en gingen de straat op.

"Geen zero tolerance voor regenbogen in de gangen, maar zero tolerance voor haat, discriminatie en geweld" aldus Julia Zegelingen in haar speech op het Mercatorplein. Zij is een van de bewoners die zich niet kan vinden in het besluit van Duwo.

Frank Broekman, voorzitter van COC Amsterdam, sluit zich daarbij aan. "Het is idioot om eerlijk te zijn. We snappen natuurlijk dat brandveiligheid een belangrijk issue is, maar dat de regenboogvlaggen weg moeten. Dat is de wereld op zijn kop."

Volgens burgemeester Halsema is er sprake van een misverstand en is de oproep van Duwo verkeerd begrepen. "Politie en brandweer hebben aan Duwo gevraagd om alle brandbare materialen uit de flat te verwijderen. Volgens mij heeft Duwo niet bedoeld dat de vlaggen niet mogen, maar dat ze voor de ramen moeten hangen."