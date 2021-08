Alle kinderen moeten kunnen sporten: ''Schaam je niet om een vergoeding aan te vragen''

Ruim 27.000 kinderen in Amsterdam groeien op in armoede. Sporten of lid zijn van een sportclub is dan ook niet voor elk kind vanzelfsprekend. Om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen kunnen sporten, is er een vergoeding van maximaal 300 euro per jaar voor ouders met een laag inkomen en weinig geld. In het AT5-programma Amsterdam Informeert freerunnen we met kinderen in Zuidoost en legt trainer Gaetano Carretto uit waarom sporten voor jongeren zo belangrijk is.